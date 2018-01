Zmeny 2018: Lekári začnú predpisovať lieky elektronicky

Pripojených je viac než polovica lekární. Kto ich nechce hľadať, môže lekára požiadať o klasický papierový recept.

28. dec 2017 o 0:00 Martina Raábová

Na prihlásenie do elektronickej zdravotnej knižky treba pacientský čipový občiansky preukaz.(Zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Papierové recepty od lekára postupne zmiznú. Pacient od 1. januára nebude odchádzať od lekára so žiadnym papierom, ktorý by bolo potrebné v lekárni predložiť, lekárnik bude automaticky vedieť, aké lieky a v akom množstve vám má vydať.

Národné centrum zdravotníckych informácií od 1. januára spustí do ostrej prevádzky systém e-zdravie.

V prvých dňoch nábehu nového systému je možné očakávať krátkodobé ťažkosti, napríklad lekárnici avizovali, že majú problém s nedostatkom čítačiek, a tak iba časť lekární bude pracovať s elektronickým receptom.

Nemalo by sa stať, že pre chýbajúcu čítačku či čipový preukaz pacient nedostane ošetrenie alebo mu nevydajú lieky.

1. Aké služby budú v e-zdraví dostupné?

Od 1. januára budú nasadené a funkčné služby ako erecept (elektronický predpis a výdaj lieku), e-vyšetrenie, elab, ale aj elektronická zdravotná knižka.

Najviac pocítia ľudia služ- bu e-recept, pretože lekári, ktorí budú pripojení v systé- me e-zdravie, budú predpisovať lieky nie na papier, ale v elektronickej podobe.

Služba e-vyšetrenie znamená, že počas vyšetrenia alebo po ňom lekár záznamy zapíše do elektronickej zdravotnej knižky pacienta online. Tieto vyšetrenia môžu neskôr vidieť aj iní lekári, napríklad špecialisti.

Nielen vyšetrenia, ale aj laboratórne výsledky by mali po novom ambulancie či nemocnice zapisovať do online zdravotnej knižky pacienta: ide o službu e-lab.

2. Ako bude elektronický predpis liekov a výdaj fungovať v praxi?

Na to, aby lekár vedel vystaviť elektronický recept na lieky, bude musieť byť pripojený do systému e-zdravie. To, či je lekár pripojený, pacient zistí podľa nálepky na dverách.

Štát chce do ostrého štartu pripojiť minimálne všetky nemocnice a všetky ambulancie v nich.

Pacient počas návštevy predloží lekárovi svoj preukaz poistenca, na ktorého základe ho lekár vyhľadá vo svojom elektronickom systéme. Po vyšetrení lekár predpíše liek, elektronický recept podpíše pomocou svojho čipového zdravotníckeho preukazu a odošle ho do e-zdravia.

Pacient následne zájde do lekárne, tá však musí byť tiež pripojená do e-zdravia. Podľa rodného čísla z preukazu poistenca vie následne lekárnik vydať liek, o čom sa automaticky dozvie aj lekár. Ak pacient chce, lekár mu môže recept aj naďalej vytlačiť a dať v papierovej podobe.