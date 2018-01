Veľký prehľad prázdnin: Kedy budú mať deti voľno do septembra 2020

Najbližšie voľno budú mať deti vo februári, keď sa uzatvára polrok.

2. jan 2018 o 13:54 Martina Raábová

BRATISLAVA. Najbližšie voľno po vianočných prázdninách budú mať školáci v piatok 2. februára, keďže sa uzatvára školský polrok.

Dva týždne na to sa začínajú jarné prázdniny. Ako prvé budú mať voľno školáci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, a to od pondelka 19. februára do piatka 23. februára, do školy sa vrátia nasledujúci pondelok.

Od pondelka 26. februára ostanú školáci doma v Košickom a Prešovskom kraji, vyučovanie im začne v pondelok 5. marca.