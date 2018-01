Zmeny 2018: Zabudnutá STK vyjde lacnejšie

Najvyššia pokuta za dodatočné kontroly sa zníži z 330 na 110 eur, ale až začiatkom leta.

28. dec 2017 o 0:00 Marek Poracký

BRATISLAVA. Zabudnutá, či neúplná technická alebo emisná kontrola by v budúcom roku mala vodičov vyjsť menej. Taký má plán ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd).

Chce v parlamente presadiť, aby pokuty za chýbajúce, či neplatné emisné alebo technické kontroly boli v porovnaní so súčasnosťou nižšie. Do praxe by ho chcel uviesť v priebehu budúceho roku.

„Predpokladaná účinnosť nového zákona je navrhovaná na 20. mája 2018 z dôvodu povinnej transpozície smerníc Európskej únie,“ povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Ako to bude fungovať

Automatické pokutovanie vodičov štát spustil vlani v marci. Odvtedy tak musia motoristi svoju emisnú či technickú kontrolu absolvovať v dostatočnom predstihu.